Inzaghi: “Così il calcio non ha senso, meglio fermarsi”

MILANO – Anche Pippo Inzaghi, ex bomber rossonero oggi allenatore del Benevento, si è espresso, al termine della partita vinta ieri sera contro il Pescara, a favore dell’ipotesi relativa alla sospensione dei campionati: “Onestamente faccio fatica a parlare di calcio in condizioni del genere. Questi ragazzi meritano di tornare in campo con lo stadio pieno, per godersi un campionato storico. Spero sinceramente che fermino tutto perché così non ha senso più nulla. Questa squadra merita di festeggiare con il suo pubblico però, in questo momento, non si riesce a godersi niente. La salute viene prima di tutto, il calcio deve fermarsi per poi ricominciare quando sarà il momento giusto”.

