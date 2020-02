Milan F, Rinaldi: “Orgogliosa di aver vinto il terzo derby consecutivo”

MILANO – Deborah Salvatori Rinaldi, calciatrice del Milan Femminile, è intervenuta al canale ufficiale del club rossonero per commentare la vittoria nel derby: “Non pensavo di rientrare così bene e di reggere così bene fisicamente. Penso di essere calata un pochino negli ultimi minuti, ma credo che era proprio per come stava andando la partita. Sono veramente molto contenta per aver vinto il terzo derby consecutivo, è un grande orgoglio. Siamo sempre capaci di ribaltare il risultato, si vedeva che volevamo ottenere fortemente i tre punti. Un altro derby è andato, ora però guardiamo avanti perché il campionato è fatto di tante altre partite”.

Caricamento sondaggio...