Cristiano Giuntoli è al lavoro per rinforzare la formazione di Spalletti. Il centrocampo potrebbe subire un vero e proprio restyling favorito anche dalla partenza di un big come Fabian Ruiz. Lo spagnolo piace molto all'estero a club come Psg, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Una notizia che spaventa i tifosi, i quali però possono dormire sogni tranquilli perché de Laurentiis potrebbe mettere a segno un colpo incredibile<<<