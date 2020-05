Rangnick fa fuori Kessié: pronti cinque nomi top per sostituirlo! – Milan News

Milan News Cinque nomi per sostituire Kessié!

MILAN NEWS – Ralf Rangnick ha deciso di dare una bella sterzata al progetto rossonero per il futuro. Uno dei giocatori che saluterà Milanello è Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano ha deluso quest’anno, creando problemi anche dal punto di vista caratteriale. L’ex Atalanta non è riuscito a fare la differenza, anzi in diverse situazioni è stato messo in panchina sia da Giampaolo che da Pioli. Per questo motivo Rangnick vuole dare una ventata d’aria fresca al progetto, visto anche il valore di mercato comunque alto di Kessié. Il Milan può vendere l’ivoriano per trenta milioni. Al suo posto ci sono cinque nomi nella lista di Rangnick, a cominciare dal gioiello che incendierà il prossimo mercato: >>>VAI AL PROSSIMO<<<