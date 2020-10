News Milan, ora Pioli può sognare: confermata la grande notizia

News Milan, arriva la grande notizia che Pioli aspettava da tempo

MILAN NEWS – E’ tempo di mettere da parte il mercato per un po’, con la consapevolezza che si è fatto bene, ma che si sarebbe potuto fare anche di più. Stefano Pioli aveva chiesto a gran voce un difensore centrale di alto livello, il cui arrivo sarebbe soltanto posticipato a gennaio. Nel frattempo il Milan, seppur con qualche difficoltà, è riuscito nell’impresa di vincere le sei partite fin qui disputate. Dopo questo ottimo avvio arriva un’altra ottima notizia per il tecnico dei rossoneri, una sorta di premio per l’intelligente gestione di questo avvio di stagione.

Secondo Tuttosport Alessio Romagnoli starebbe procedendo spedito verso il ritorno in campo. Le possibilità che il capitano rossonero torni a disposizione per il derby del 17 ottobre sono molto alte. La sosta dovuta agli impegni della Nazionale sarà un’alleata preziosa in questo senso, permettendo al numero 13 del Diavolo di ritrovare la migliore condizione. C’è da dire che nelle prime tre giornate di campionato la coppia Gabbia-Kjaer si è ben comportata, contribuendo in maniera determinante a lasciare inviolata la porta di Donnarumma. Il giovane del vivaio rossonero ha dimostrato di essere notevolmente cresciuto, ma vista la caratura dei prossimi avversari, avere Romagnoli in campo sarà fondamentale. Via social è arrivata anche la conferma del diretto interessato.

Il capitano del Milan, infatti, ha pubblicato una story su Instagram ritratto con le vesti di Capitan America a tema rossonero. La simpatica immagine era corredata dalla didascalia “loading” (caricamento in corso) che fa capire come il ritorno di Romagnoli in campo sia davvero prossimo. Si attendono novità anche su Ibra, risultato ancora positivo al tampone e su Rebic, infortunatosi al gomito durante Crotone-Milan. Nei prossimi giorni verranno sciolti i dubbi sulla presenza dei due campioni rossoneri per il derby. Intanto la dirigenza del Diavolo è già a lavoro per il mercato di gennaio. Abbiamo stilato una lista di obiettivi su cui Maldini potrebbe andare a lavorare nei prossimi mesi. Colpi rimandati a gennaio: ecco tutte le 20 idee ancora calde per il futuro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA