News Milan – Da Madrid sicuri: “Non solo Diaz, al Milan un altro talento del Real!”

MERCATO MILAN –L’avvio di stagione da parte del Milan è stato ottimo, con sette vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta fra campionato ed Europa League. Tuttavia, le partite disputate sinora hanno messo in evidenza anche alcuni limiti della squadra rossonera. Uno di questi è l’assenza di un centravanti puro che possa sostituire Zlatan Ibrahimovic. Attualmente, in organico, ci sono Rebic e Leao che possono adattarsi in quel ruolo, ma prediligono giocare come esterni. Al tempo stesso mister Pioli può contare sul giovane Colombo, autore di una rete nei preliminari di Europa League, anche se il ragazzo è ancora troppo acerbo per rivestire un ruolo così delicato. Non a caso, nonostante i 39 anni, Ibra sin qui ha riposato pochissimo. Anzi, lo svedese ha saltato solamente le partite durante il periodo in cui ha avuto il Covid, ma quando era a disposizione è sempre sceso in campo dal primo minuto.

Nell’ultima gara di campionato, pareggiata a San Siro con l’Hellas Verona, Zlatan è arrivato all’appuntamento piuttosto stanco, come lui stesso ha dichiarato nel post-partita. E’ dunque probabile che il Milan a gennaio decida di prendere un attaccante, affidandogli il ruolo di vice-Ibra. Colombo potrebbe invece esser girato in prestito. Secondo Il Corriere dello Sport, Maldini e Massara avrebbero nuovamente puntato gli occhi su Luka Jovic, attaccante del Real Madrid già corteggiato in passato. L’indiscrezione trova conferma proprio in Spagna. Secondo il portale ‘todofichajes.com’, il serbo sarebbe la prima scelta dei dirigenti rossoneri, che nei prossimi giorni potrebbero imbastire una trattativa con le Merengues.

Il classe ’97, approdato a Madrid nell’estate del 2019 dopo due grandi stagioni con l’Eintracht Francoforte, non è riuscito mai a ritagliarsi uno spazio importante ed è rimasto all’ombra di Benzema. Nel campionato spagnolo ha collezionato appena due reti in ventuno presenze. Zinedine Zidane lo reputa cedibile e sogna di rimpiazzarlo con Haaland del Borussia Dortmund. Il Milan, da parte propria, vorrebbe strappare un prestito con diritto di riscatto. I rapporti fra i due club sono eccellenti, come testimoniano gli affari che hanno portato in rossonero Theo Hernandez e Brahim Diaz. Resta, tuttavia, da convincere lo stesso Jovic. Il giocatore vorrebbe infatti delle garanzie sul minutaggio, per non ritrovarsi nuovamente a recitare il ruolo di mera comparsa. E proprio in queste ore viene svelata la strategia del Milan. Tre grandi colpi per un mercato da Champions, Maldini è pronto a chiudere! >>>LEGGI LA NOTIZIA