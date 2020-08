Mercato Milan, manca solo l’ufficialità per Pepe Reina alla Lazio

Mercato Milan – Manca solo l’ufficialità per Reina alla Lazio

Il Milan è attivo anche nel mercato in uscita e sta piazzando alcuni giocatori che non rientrano nei piani di mister Pioli. Tra questi c’è anche Pepe Reina, il portiere spagnolo che, dopo una stagione in prestito all’Aston Villa, è ormai ad un passo dal diventare un giocatore della Lazio.

Infatti, come riportato da gianlucadimarzio.com, nella giornata di domani il giocatore ex Liverpool e Napoli svolgerà le visite mediche di rito; dopodiché, raggiungerà Inzaghi e i suoi nuovi compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore. Dunque, per il trasferimento definitivo di Reina dal Milan alla Lazio manca ormai solo l’ufficialità.