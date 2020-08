Mercato Milan, il Benfica punta Diego Costa, accostato anche ai rossoneri

Mercato Milan – Benfica su Diego Costa, accostato anche al Milan

In attesa del rinnovo di Ibra, il Milan si guarda intorno alla ricerca di rinforzi per la squadra. Negli ultimi giorni, era stato accostato alla società rossonera anche Diego Costa: l’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid ha totalizzato nell’ultima stagione 30 presenze e 5 reti ed è un profilo di qualità ed esperienza.

Tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Benfica nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti per l’attaccante di Simeone. Il club portoghese, infatti, aveva quasi messo sotto contratto Edinson Cavani, in uscita dal Paris Saint Germain, ma la trattativa è sfumata all’ultimo: per questo, la squadra di Lisbona ha deciso di puntare su Diego Costa, per affidargli l’attacco nella prossima stagione. In attesa dei prossimi sviluppi, il Milan sembra ormai escluso da una possibile trattativa per il giocatore dei Colchoneros.