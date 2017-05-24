MILANO - Inzaghi dopo l'ottima stagione rischia di veder partire due elementi fondamentali della sua Lazio. Però Claudio Lotito non fa sconti, chiesti 55 milioni per Keita e Biglia. La distanza è di circa 15 milioni di euro.

keita - biglia

Milan avanti con Keita - Secondo il Corriere dello Sport, Mirabelli starebbe già in fase avanzata nel discorso con Keita, ci sarebbe stato più di un contatto con il suo agente, l’interesse rossonero non è una novità e risale all’inizio dell’inverno: se il closing fosse stato anticipato, non sarebbe arrivato Deulofeu. Sull'attaccante senegalese sempre forte la presenza di della Juventus, che con Marotta segue il giocatore da tempo, anche avendo già bloccato l'attaccante della Sampdoria Schick.

Biglia-lazio

Situazione Biglia - Inzaghi sta facendo di tutto per tenere i suoi big. Sul capitano della sua squadra non vuole proprio ci sia nessuna trattativa. Il Milan per provare a prenderlo ha anche offerto come contropartita Giacomo Bonaventura. Fassone e Mirabelli per prendere entrambi i top player della Lazio dovranno sborsare 55 milioni di euro. Situazione De Sciglio calda...

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