Mercato Milan, i rossoneri e il Benevento sul serbo Marko Grujic

Mercato Milan – Interesse per Grujic

Continua la ricerca del centrocampista da parte del Milan! Oltre a Bakayoko, Oscar Rodriguez e Brahim Diaz, la società rossonera avrebbe messo gli occhi su un altro giocatore. Si tratta di Marko Grujic, giovane centrocampista di proprietà del Liverpool.

A confermare l’interesse del Milan è il Daily Mail, che lo riporta sul proprio sito web. La testata britannica afferma che i rossoneri hanno chiesto informazioni riguardo al giocatore serbo, che ha giocato l’ultima stagione in Germania: infatti, è stato in prestito all’Hertha Berlino. Sulle sue tracce, però, si sarebbe messo anche un altro club italiano, il Benevento di Pippo Inzaghi. Il club campano avrebbe addirittura già presentato un’offerta ai Reds e, per questo, si troverebbe in vantaggio rispetto ai milanesi. In attesa di sviluppi, il Milan si trova di fronte ad un’altra sfida di mercato, questa volta per portare in rossonero Marko Grujic.