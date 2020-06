Di Marzio conferma in diretta: “Nuovo bomber per il Milan!” – Milan News

tps_title]Ultime News Calciomercato Milan

[/tps_title]

Milan News – Di Marzio svela il nuovo bomber

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO MILAN – A poche ore dal match contro la Roma il Milan si prepara a una sfida decisiva per la corsa all’Europa League. I rossoneri devono assolutamente vincere per continuare a inseguire l’obiettivo stagionale. Mentre Pioli e Maldini pensano al campo, il duo Rangnick-Gazidis sta già programmando il futuro rossonero. Serviranno tanti colpi, sia in entrata che in uscita, durante il prossimo mercato. Per questo sono partiti i primi sondaggi e, come confermato da Gianluca Di Marzio, il focus principale è sul centravanti. Quasi sicuro l’addio di Ibra, in queste ore è stato svelato un nuovo nome per l’attacco come sostituto dello svedese: >>>CONTINUA A LEGGERE