Clamoroso, Galliani potrebbe portare Ibrahimovic al Monza

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe non essere più in rossonero, ma restare comunque in territorio lombardo.

Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, e l’ex Presidente Silvio Berlusconi, attualmente al vertice del Monza, avrebbero manifestato la pazza idea di reclutare nel gruppo lo svedese.

Una voce questa, che ha un po’ dell’assurdo visto che la squadra brianzola milita in serie B. In ogni caso per sapere la risposta definitiva dovremo attendere l’estate alla scadenza del contratto del 38enne.