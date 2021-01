Calciomercato Milan – Vittoria e grande notizia: colpo a sorpresa che arriva subito!

Calciomercato Milan – Vittoria e grande notizia sul mercato!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Con l’inizio del nuovo anno e l’apertura della sessione invernale di calciomercato, il Milan non vuol lasciare nulla d’intentato. L’idea è di rinforzare ulteriormente un organico che sta già facendo cose eccezionali. La società meneghina vuole quindi dire la sua nella campagna acquisti. L’obiettivo è ampliare la rosa a disposizione, rendendola ancor più competitiva con innesti di qualità e prospettiva. Nel caso in cui questi, però, possano non essere possibili (vedi il classe 2001 del Tolosa Kone vicino al Milan e ora ad un passo dal Borussia Moenchengladbach), è bene cercare profili dall’usato sicuro.

A questo proposito si sta facendo strada, nelle ultime ore, il profilo di Soualhio Meité. Classe 1994, centrocampista di sostanza molto vicino, come caratteristiche tecniche e fisiche a Franck Kessie, è nella lista dei calciatori che interessano al Milan. Senza dubbio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, con il francese ci sono stati dei contatti nella giornata di ieri, attraverso gli agenti. Il Torino, per lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto, vorrebbe una soluzione da 1+10 milioni di euro. Difficile l’inserimento di Krunic nella trattativa: “Gli faccio l’in bocca al lupo per una pronta guarigione dal Covid. L’ho avuto – ha spiegato Marco Giampaolo, tecnico dei granata, in conferenza stampa – ad Empoli, l’ho ritrovato al Milan ma lì non l’ho mai allenato perché era reduce da infortuni. E’ migliorato perché le esperienze ti fanno migliorare e quando approdi in una grande squadra accresci il tuo livello di autostima. E’ un giocatore forte, con qualità, ma non verrà a giocare al Toro”.

La situazione è gradita al Milan, con Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, che approfitterà del match tra Milan e Torino di questa sera per parlarne più da vicino (e dal vivo) con i dirigenti granata. >>> E Maldini prova a stupire tutti con un clamoroso colpo di scena: tre colpi low cost per un gennaio da urlo! <<<