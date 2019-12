Calciomercato Milan, ultim’ora improvvisa su Ibrahimovic: avete sentito?

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Arrivano indiscrezioni pesanti rispetto a quello che potrebbe essere il futuro di Ibrahimovic e sopratutto, quindi, il calciomercato del Milan. Stando alle ultime voci ci sarebbero diverse possibilità che potrebbero far concludere la telenovela in due modi diversi. La prima, è quella che ci porta alle dichiarazioni di De Marchi – a TMW Radio – che ci raccontano di un possibile pensiero che Zlatan starebbe facendo nel trasferirsi in Premier League. La seconda, invece, è quella riportata dalla Gazzetta dello Sport in queste ore, che racconta invece di un’altra possibilità a sorpresa.

A quanto pare infatti, già a gennaio Rebic potrebbe dire addio al Milan e questo, agevolerebbe e nemmeno poco, l'arrivo di Ibrahimovic a Milano. Negli ultimi 5 mesi infatti, Rebic ha totalizzato 7 presenze per un totale di 177 minuti: una sola gara giocata da titolare. Quella contro il Napoli. Insomma, non abbastanza da poter convincere – forse – la dirigenza del Milan che a questo punto, sempre secondo quanto riportato dalla stessa fonte, potrebbe decidere di cedere immediatamente il giocatore, a gennaio. E con i risparmi derivanti anche dalla sua partenza, si potrebbe dunque raggiungere un accordo in maniera più agevole con Ibrahimovic. Si vedrà.