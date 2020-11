Calciomercato Milan – Ultimatum Maldini: “O si chiude subito, o salta tutto!”

Calciomercato Milan – Arriva l’ultimatum di Maldini

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Nonostante la sconfitta di ieri, il progetto rossonero va avanti spinto dall’entusiasmo di questo inizio di stagione. Il Milan sembra aver trovato il giusto equilibrio tra giovani ed esperti che portano qualità alla squadra di Pioli. Quello che deve fare la società è dare continuità a questo progetto, e bisognerà lavorare su due fronti. Da una parte incrementare la qualità della rosa, magari con un paio di colpi a gennaio. La cosa più importante, però, sarà blindare i giocatori di qualità in casa rossonera e c’è un nome su tutti. Si tratta di Gigio Donnarumma, e qui si parla ormai di dentro o fuori.

LA DIRIGENZA – La dirigenza milanista è disposta a confermare lo stesso ingaggio (magari con delle clausole bonus) e un prolungamento del contratto fino al giugno del 2024. Il tempo stringe e le squadre che potrebbero mostrarsi interessate all’acquisto del portierone non sono certo poche. Real Madrid e Paris Saint Germain su tutte, con le classiche sirene da Torino sponda bianconera che arrivano regolarmente. Proprio un tentativo di Paratici sarebbe probabile nella prossima sessione estiva, qualora non si giungesse ad un accordo preventivo fra le parti in causa. Per questo motivo forse già settimana prossima potrebbe esserci un giro di telefonate con il procuratore Mino Raiola.

LE RICHIESTE – Le richieste di quest'ultimo non saranno certo facili da accontentare. Si parla in particolar modo, di una cifra che si aggiora intorno ai 10 milioni di euro. Donnarumma, però, è considerato troppo importante dalla società rossonera. Per questo il club di via Aldo Rossi farà di tutto per tenerselo stretto e continuare a lungo il rapporto. I tempi non saranno certo brevi, ma a gennaio potrebbero esserci interessanti novità in tal senso. Quello infatti è considerato il termine ultimo per non giungere ad una trattativa affrettata, per non arrivare così ad una corsa contro il tempo per evitare di giungere alla scadenza di contratto.