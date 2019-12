Calciomercato Milan, in piena notte arrivano 3 grosse notizie

Calciomercato Milan

NEWS MILAN – Sono ore di fuoco, quelle che riguardano i rossoneri per quel che riguarda il calciomercato. Le ultime notizie in questo senso raccontano di qualcosa di grosso che bolle in pentola, sia in entrata così come in uscita. Le novità che potrebbero ribaltare la situazione sono diverse visto che con ogni probabilità, a gennaio, ne succederanno delle belle. La società deve impegnarsi per provare a cambiare le cose e di tempo, non ne è rimasto molto, prima che la stagione in corso possa essere considerata del tutto fallimentare. Il mercato invernale potrebbe aiutare. Ecco perchè mentre per Ibrahimovic è attesa una risposta entro Natale (dovrebbe esserci un incontro proprio a ridosso della festività Natalizia) anche per quel che riguarda la difesa sono attese delle notizie più o meno pesanti.

Stando a quanto rivelato dall’esperto di SkySport Gianluca Di Marzio, che ha fatto il punto della situazione in diretta sull’emittente satellitare, i rossoneri avrebbero delle serie intenzioni per quel che riguarda Todibo, nome di cui si parla da qualche giorno ma su cui adesso il Milan vorrebbe accelerare. “Prosegue la trattativa con il Barcellona – dice Di Marzio – e l’idea è quella di provare a chiudere l’affare con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Ma al momento, non c’è ancora nessuna intesa sulle cifre visto che gli Spagnoli vogliono 25 milioni di euro con la possibilità di riprendersi il calciatore ad una cifra da stabilire“. Insomma, non si può dire che la trattativa sia chiusa ma l’idea è quella di stringere e di farlo in fretta. E poi, arrivano pure pesanti notizie per quel che riguarda Borini: il calciatore (lo ha detto il suo agente parlando a Radio Rossonera) a gennaio dovrebbe andare via. O meglio, si cercherà una soluzione per farlo tornare a giocare, ma altrove. E in tutto questo, la lista di calciomercato del Milan sembra allungarsi sempre di più. A gennaio, c’è il serio bisogno di un ribaltone >>> VAI ALLA LISTA DEGLI OBIETTIVI DEL MILAN AGGIORNATA