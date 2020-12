Calciomercato Milan – Tegola Gabbia: “Ginocchio ko, cinque nomi per la difesa a gennaio!”

Calciomercato Milan – Tegola Milan, ora serve un difensore!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Una tegola che non ci voleva in casa Milan. L’infortunio di Matteo Gabbia dopo pochi minuti nel match contro il Parma fa scattare l’emergenza rossonera. Pioli ha fatto delle scelte chiare, bocciati definitivamente Musacchio e Duarte, visto l’ingresso di Kalulu al posto di Gabbia. Il Milan però non può fare affidamento solo sul classe 2000 alle spalle di Kjaer e Romagnoli. Per Gabbia si parla di distorsione al ginocchio, l’entità dell’infortunio sarà valutata nelle prossime ore ma c’è il rischio di un lungo stop. Per questo sarà necessario un intervento immediato sul mercato. >>>Ecco quelli che sono i cinque nomi che Maldini sta studiando per portarli a Milanello per rinforzare la difesa<<<