Calciomercato Milan – Colpo tedesco per Maldini: “È in vendita, il Milan lo vuole”

Calciomercato Milan – Maldini cerca un tedesco per gennaio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Tra un mese aprirà i battenti il mercato invernale e il Milan si prepara ad esserne grande protagonista. A gennaio sicuramente arriverà un centrale per rinforzare il pacchetto difensivo e forse un vice-Ibrahimovic, ma qualora si presentassero ghiotte occasioni, anche la metà campo potrebbe essere ritoccata. Il Milan sta svolgendo infatti una grandissima stagione, ma proprio per questo sarebbe un peccato non fare degli sforzi nella campagna acquisti. La squadra di Stefano Pioli sta dimostrando di poter competere per un traguardo come lo Scudetto e, per raggiungerlo, l’organico va ulteriormente ampliato. Anche alla luce dei moltissimi impegni ravvicinati, tra campionato e coppe.

Stando alle ultime indiscrezioni, un’opportunità potrebbe emergere in Portogallo. Il Benfica, infatti, sarebbe intenzionato a cedere già a gennaio Julian Weigl, centrocampista tedesco classe 1995. Il club lusitano lo ha acquistato un anno fa dal Borussia Dortmund per 20 milioni di euro. Le sue prestazioni, però, non hanno soddisfatto le aspettative. Si tratta di un giocatore che segna poco, come testimoniano i soli 3 gol in 116 presenze in Germania e l’unica rete realizzata sinora in Portogallo in 24 partite. Tuttavia è un regista molto fisico, abile a recuperare il pallone e a costruire il gioco. Forza e piedi buoni sono le sue principali qualità. L’ultimo anno, giocato al di sotto delle sue potenzialità, gli ha fatto perdere il posto in Nazionale. Rientrare tra i convocati di Low è uno dei suoi principali obiettivi. Ecco perché l’ipotesi della cessione si fa sempre più concreta.

Secondo Sky Sport Germania, il Milan avrebbe già sondato il terreno per Weigl negli scorsi mesi. La rottura fra il giocatore e il Benfica adesso appare totale. Questo potrebbe indurre Paolo Maldini ad avanzare una proposta ufficiale nei prossimi giorni. Stefano Pioli, che ha già rigenerato diversi giocatori al Milan, potrebbe fare altrettanto con un ragazzo di talento come Julian Weigl, che nell’ultimo anno si è un po’ perso. Occhio, però, all’agguerrita concorrenza dell’Herta Berlino. Sempre in Germania sottolineano come la squadra di Bruno Labbadia, che naviga pericolosamente in zona retrocessione, abbia proprio Weigl come obiettivo di mercato per gennaio. Il Benfica, da parte sua, fa orecchie da mercante e aspetta di vendere il giocatore al miglior offerente. >>>E parte col botto il mercato di gennaio rossonero: Maldini ha deciso, fatti fuori tre giocatori e il Milan incassa 25 milioni! <<<