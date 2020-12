Calciomercato Milan – Salta Szoboszlai: “Arriva un altro gioiello da 20 milioni”

Calciomercato Milan – Pronto il gioiello da 20 milioni

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Le notizie che arrivano dalla Germania non fanno felice il Milan. Dominik Szoboszlai, infatti, sembra essere ogni giorno che passa sempre più vicino al Lipsia. l’ungherese è uno dei grandi obiettivi di mercato dei rossoneri. Inseguito nella scorsa sessione estiva, anche senza l’arrivo di Ralf Rangnick a Milanello, a gennaio o addirittura nella prossima estate il Diavolo meditava un nuovo assolto. La situazione intorno a Calhanoglu, sempre in scadenza di contratto, spingeva verso il calciatore attualmente in forza al Salisburgo. Ma a meno di clamorosi colpi di scena Szoboszlai dovrebbe trasferirsi in Bundesliga, nell’altra squadra ‘dell’universo Red Bull‘. Il calciatore però non ha preso ancora alcuna decisione sul suo futuro, quindi resta ancora qualche spiraglio. In caso di rifiuto allora il club meneghino potrebbe inserirsi di nuovo, ma anche in questo caso dovrà ovviamente fare i conti con la concorrenza.

Maldini e Massara però non vogliono farsi trovare impreparati. I due dirigenti avrebbero già adocchiato ‘il sostituto’ di Szoboszlai. Si tratta di Charles De Ketelaere, trequartista classe 2001 di proprietà del Bruges. Secondo quanto riporta il portale calciomercatoweb.it. Un nuovo colpo in linea con gli arrivi di Jens Petter Hauge e Brahim Diaz, giovani e dal futuro ‘luminoso’. Non sarà però semplicissimo mettere le mani sul gioiellino belga, sulla valutazione del cartellino del giocatore influiscono alcuni fattori, come le importanti prestazioni tra campionato e soprattutto Champions League, dove ha già affrontato la Lazio senza sfigurare. Oltre a questo c’è da registrare anche l’interesse del Napoli, una concorrenza con cui fare attenzione, visto come è andata a finire con Osimhen e il Lille. Attualmente servirebbe un’offerta da almeno 20 milioni di euro per strappare De Ketelaere al Bruges.

Il Milan quindi ha messo nel mirino un altro trequartista, anche se il belga è in grado di giocare anche sulla fascia sinistra o come seconda punta grazie alla sua duttilità. I rossoneri però dovranno anticipare le altre squadre. >>>Ed in queste ore i rossoneri cambiano i piani: tre grandi mosse per gennaio, Maldini è pronto a un grande mercato! <<<