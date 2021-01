Calciomercato Milan – Svelato il gran nome per l’attacco: pazza idea da 40 milioni!

Calciomercato Milan – Mister X per l’attacco: nome da 40 milioni!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Domenica il Milan tornerà in campo, affrontando il Benevento, allo Stadio Ciro Vigorito, nella quindicesima giornata di campionato. Tuttavia, il debutto nel nuovo anno sarà senza Zlatan Ibrahimovic. Infortunatosi lo scorso 22 novembre a Napoli, il centravanti svedese è ancora ai box, a causa di una ricaduta accusata alla vigilia della sfida col Sassuolo. Mister Stefano Pioli spera di riaverlo a disposizione nella seconda metà di gennaio. La dirigenza rossonera, intanto, cerca sul mercato un’opportunità per rinforzare il reparto avanzato. Ante Rebic e Rafael Leao, che nelle ultime settimane hanno sostituito Ibra, preferiscono giocare come esterni, mentre per Lorenzo Colombo c’è la possibilità che venga ceduto in prestito.

Svariati sono i profili monitorati da Maldini e Massara. Uno dei preferiti è quello di Odsonne Edouard, ma il Celtic chiede circa trenta milioni di euro. Stando a quel che riferiscono in Inghilterra, sempre per rimpolpare il proprio reparto d’attacco, negli ultimi giorni i dirigenti meneghini avrebbero puntato la lente d’ingrandimento anche su un esterno offensivo. Secondo il noto tabloid The Sun, il Milan starebbe seguendo con grandissimo interesse Wilfried Zaha. Ivoriano con cittadinanza inglese, classe 1992, milita nel Crystal Palace.

E’ un calciatore di grande qualità. Tecnico, rapido e molto duttile. Ama giocare da ala sinistra, ma all’occorrenza si adatta a fare la prima o la seconda punta. In alcune partite, seppur raramente, ha persino giocato da centrocampista. In questa stagione sta facendo faville e i numeri parlano per lui. Quattordici presenze in Premier League con otto gol e tre assist. Sempre secondo il Sun infatti, servirà una grandissima offerta economica per convincere il Crystal Palace a privarsene. Per ora, quindi, rimane soltanto una suggestione, più in vista di giugno che di gennaio. Tuttavia, qualora il Milan dovesse fare cassa con alcune cessioni, ad esempio quella di Samuel Castillejo, potrebbe pensare davvero di aprire una trattativa col Crystal Palace per Wilfried Zaha. >>> E proprio in queste ore arriva la conferma: “Ecco il piano di gennaio, tre grandi colpi per il sogno Scudetto!” <<<