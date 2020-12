Calciomercato Milan – SportMediaset svela: “È lui il primo colpo di Maldini”

Calciomercato Milan – SportMediaset svela il colpo di gennaio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan ha battuto anche la Sampdoria a Marassi, ottenendo l’ottavo successo in campionato e conservando cinque punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Un rendimento a dir poco straordinario, che permette di cullare il sogno Scudetto. La squadra rossonera, infatti, non può più nascondersi. Ventisei punti totalizzati su trenta a disposizione. Otto vittorie, due pareggi e neppure una sconfitta. I numeri dimostrano che la banda di Stefano Pioli è una concorrente credibile nella lotta al titolo. Proprio per questo la società meneghina è intenzionata ad intervenire sul mercato, permettendo all’attuale organico di rafforzarsi ulteriormente.

L’obiettivo principale resta sempre l’acquisto di un difensore centrale. Nella lista dei desideri sono stati segnati molti nomi. Da Lovato a Simakan, passando per Rudiger e Davinson Sanchez. Tuttavia, secondo quel che riferisce Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, il Milan avrebbe già fatto ricadere la propria scelta definitiva su Ozan Kabak. Quest’ultimo è un pupillo di Paolo Maldini ormai da diverso tempo. Non a caso, il direttore tecnico rossonero provò ad ingaggiarlo, senza successo, già nell’estate del 2019, provandoci di nuovo nella scorsa sessione di mercato. Ora, al terzo tentativo, sembra davvero che l’affare sia in via di definizione.

Lo stesso Claudio Raimondi, attraverso i microfoni di 'Pressing', sottolinea come la fumata bianca sia ad un passo: "Ormai possiamo dire che il colpo in difesa da parte del Milan, nella campagna acquisti invernale, sarà Ozan Kabak, difensore ventenne dello Schalke 04 e della nazionale turca. La scorsa estate il club tedesco ha rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro, ma adesso vive una grossa crisi finanziaria e si accontenterebbe di 15 milioni perché deve assolutamente vendere per fare cassa. E' anche ultimo in classifica, con soli tre punti dopo dieci giornate. Questo, dunque, sarà il rinforzo a gennaio per un Milan da Scudetto. Complimenti a Paolo Maldini e Frederic Massara".