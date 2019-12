Calciomercato Milan, ultim’ora Sky: spunta un nome nuovissimo

Calciomercato Milan

NEWS MILAN – In casa rossonera sembra solo questione di tempo. Al di là di tutto, pare ormai chiarissimo come a gennaio una rivoluzione sia necessaria per bisogno e non per vezzo. Insomma: non sarà un dettaglio. La dirigenza rossonera non può permettersi di sbagliare praticamente niente, visto che questa stagione – evidentemente anche per responsabilità imputabili al mercato – sembra essere stata segnata in maniera importante e netta (negativamente) anche per le scelte che sono piovute dal mercato. Ecco perchè la prossima sessione di calciomercato sarà fondamentale: perchè il Milan non la potrà sbagliare. E SkySport, svela gli ultimi movimenti.

Manuele Baiocchini, parlando negli studi dell'emittente satellitare, ha fatto il punto della situazione a questo proposito svelando alcune notizie nuove. La prima: Matic non rientra nei piani dei rossoneri. Il calciatore del Manchester era stato accostato al Milan negli ultimi giorni ma in realtà, la linea della società era e rimane sempre la stessa. Non si prenderanno ultra-trentenni e l'unico strappo alla regola in questo senso potrà essere fatto per Ibrahimovic. Quindi, Matic è fuori. Altra notizia, sempre riportata dallo stesso Baiocchini: c'è un nome nuovissimo sulla lista della spesa. Ed è quello di Wesley Fofana, giovanissimo difensore classe 2000 conteso anche da West Ham e Newcastle. E' di proprietà del Saint Etienne che però non vorrebbe cederlo a gennaio. Stiamo parlando di un vero e proprio talento, che mezza Europa sta osservando da vicino. Un nome nuovo in chiave Milan, che vorrebbe provare a portarlo in rossonero il prima possibile, magari, offrendo al club una somma convincente. Si vedrà, ma la chiara sensazione che al Milan stia per scoppiare una rivoluzione si capisce anche da altro. Va detto infatti che lo stesso Pioli, in accordo con la società, starebbe pensando di far fuori ben 7 calciatori per dare il via ad una vera e propria rivoluzione