Calciomercato Milan – SportMediaset a sorpresa: Gazidis chiude il colpo low cost!

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Serviranno tante idee al duo Gazidis-Rangnick per ricostruire la rosa del Milan. Il futuro rossonero passerà inevitabilmente dal prossimo mercato, dove ci saranno tante novità. Sarà un anno di rifondazione, e per questo serviranno anche alcune certezze. Sarà un progetto giovane, dove però verranno inseriti due tre giocatori esperti che possano dare una mano nei momenti più difficili. In casa rossonera da qualche giorno è esplosa la suggestione Thiago Silva, vista la volontà del PSG di non rinnovare il contratto del brasiliano. Non si parla solo del suo ritorno in queste ore, perché secondo SportMediaset Gazidis sta puntando a un altro rientro a Milanello. Stiamo parlando di Tiemoue Bakayoko, reduce da una discreta annata in prestito al Monaco. Il club francese non riscatterà il suo cartellino, e il Chelsea vuole liberarsene. L’idea del Milan è quella di prendere Bakayoko in prestito con diritto di riscatto, il giocatore ha già dato il via libera a un ritorno in rossonero. Rimarrà da convincere il Chelsea, che prima di dare l’ok cercherà una cessione a titolo definitivo. E Elliott dà il via libera al ribaltone mettendo nelle mani di Rangnick oltre 100 milioni di euro: cinque colpi perfetti per rivoluzionare la rosa milanista! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.