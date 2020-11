Calciomercato Milan – Dalla Spagna sicuri: Maldini ruba il talento al Barça

Calciomercato Milan – Maldini ruba il colpo al Barcellona

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il pezzo forte del prossimo mercato è, senza ombra di dubbio, Memphis Depay. L’olandese del Lione ha il contratto in scadenza nel 2021 e al momento non ci sono le condizioni per rinnovare. L’ex Manchester United nei mesi scorsi sembra vicinissimo al Barcellona, ma il classe ’94 è rimasto alla fine Francia. In molti pensavo che il presidente del club transalpino Aulas avrebbe deciso di cederlo pur di monetizzare visto le presunte non ottime condizioni economiche del club, ma il numero uno del Lione , con un post su Twitter di settembre , ha risposto: “Perché pensate che abbiamo bisogno di liquidità? Non ci conoscete bene“. Per poi aggiungere “Se Memphis poteva partire ad agosto, dovrebbe restare con noi per il 2020/21!“.

Il ragazzo, quindi, nonostante l’interesse del club spagnolo è rimasto in Francia, ma in molti pensano che possano partire durante il prossimo mercato. Aulas però non sposa l’idea di perdere a metà stagione il proprio capitano tanto da affermare: “Rimarrà fino al termine della stagione, ovviamente“. Ma al termine della sfida di Ligue 1 tra il Lione e il St-Etienne Deapy ha parlato del suo futuro: “Non ho intenzione di fare promesse che non so se manterrò”. Un messaggio chiaro dell’olandese. E nelle ultime ore molti club si starebbero muovendo per assicurarsi l’olandese già durante prossimo il mercato.

Barcellona, i campioni di Italia, i giallorossi del neo presidente Friedkin e anche il Milan, starebbe valutando l’ingaggio dell’ex Manchester United. I rossoneri, secondo quanto riportato da Sport.es, starebbero provando ad accelerare la trattativa. Maldini avrebbe anche avuto un colloquio telefonico con l’attaccante per chiedergli di non firmare con altri club e aspettare il Milan. Il Milan però sta preparando un mercato di gennaio da urlo. Quattro grandi colpi di Maldini e Gazidis per regalare a Pioli un grande Milan! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA