Calciomercato Milan – In Spagna assicurano: “Maldini ha scelto il vice-Ibra”

Calciomercato Milan – Dalla Spagna assicurano: “Ecco il vice-Ibra”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – E’ un periodo stregato in casa Milan per quel che riguarda gli infortuni. La squadra di Stefano Pioli deve infatti fare i conti con assenze molto pesanti, soprattutto nel reparto offensivo. Oltre alla ricaduta accusata da Zlatan Ibrahimovic, il quale rientrerà direttamente nel 2021, anche Ante Rebic si è infortunato (per la seconda volta in stagione). Inizialmente la società meneghina non aveva in mente un intervento in attacco sul mercato, ma questa delicata situazione potrebbe provocare un cambio di programma. E’ dunque possibile, se non probabile, che a gennaio il Milan decida di ingaggiare un centravanti, assegnandogli il ruolo di vice-Ibrahimovic.

Tuttavia Maldini e Massara preferirebbero portare a Milano un giocatore che conosca già il campionato italiano e che sia quindi pronto per giocare subito, senza bisogno di inserirsi. Il radar dei dirigenti rossoneri è in cerca di un’occasione in Serie A. Stando ad un’indiscrezione lanciata dal quotidiano spagnolo ‘AS’, il Milan avrebbe puntato il mirino su un attaccante del Napoli. Nella squadra allenata da Rino Gattuso c’è infatti un esubero di lusso: Fernando Llorente. Quest’ultimo non rientra nei piani del tecnico calabrese e in questa stagione non è mai stato schierato in campo. Inoltre ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Sempre secondo il giornale iberico, il Napoli sarebbe disposto a farlo partire già a gennaio a parametro zero.

Llorente compirà 36 anni a febbraio e garantirebbe esperienza, spessore e conoscenza del calcio italiano. Nel nostro campionato ha infatti giocato non solo col Napoli ma anche a Torino. In maglia bianconera ha realizzato 27 reti in 92 presenze. Sulle sue tracce ci sono anche Sampdoria e Benevento, ma il prestigio e il progetto del Milan pongono la società meneghina in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza. Insomma, il gigante basco rappresenta una buona opportunità di mercato, che consentirebbe al Milan di non sborsare neppure un euro per il cartellino. Per quanto riguarda l'ingaggio, Llorente attualmente guadagna 2.5 milioni netti a stagione. Ma è chiaro che, quantomeno in Italia, nessuno gli garantirebbe questa somma. Se vuole restare in Serie A, quindi, la punta classe '85 deve accettare una riduzione dello stipendio.