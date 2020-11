Calciomercato Milan – Dalla Spagna la bomba su Icardi: si accende il sogno rossonero

Calciomercato Milan – Bomba Icardi dalla Spagna

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Si accende di giorno la querelle legata a Mauro Icardi, sempre più in uscita dal Paris Saint Germain. Il centravanti argentino, attualmente ai box per un problema muscolare, è stato superato nelle gerarchie anche da Moise Kean. Icardi ha bisogno di giocare, vuole ritrovare quella continuità che lo aveva reso uno degli attaccanti più interessanti del panorama europeo. Nonostante l’interesse di Leonardo nei suoi confronti, Icardi in questo momento è fuori dal progetto tecnico del Paris Saint Germain. Il club francese, dal canto suo, ha bisogno di fare cassa e il reparto offensivo è già completo con Kean, Mbappé, Neymar e Di Maria.

Icardi vuole giocare, ma soprattutto vuole tornare a Milano. È il suo desiderio ed è anche quello di Wanda Nara, da sempre molto influente nelle scelte dell’argentino. Per questo motivo, come riporta todofichajes.net, il Milan attualmente è nettamente in pole position rispetto alle altre concorrenti. Per i rossoneri ad esempio sarà cruciale passare il turno in Europa League, con un tesoretto che si arricchirebbe di altri 15 milioni di euro circa. La situazione economica del Milan non è ottimale, ma i rossoneri hanno la possibilità di fare un’operazione importante e il nome di Icardi è quello che fa sognare i tifosi.

Al Milan serve un vice-Ibra, un giocatore che possa anche prendere il posto di Zlatan nel caso in cui lo svedese dovesse ritirarsi al termine della stagione. Icardi risponde perfettamente ai parametri del progetto rossonero. La sua valutazione è di circa 40 milioni di euro, il PSG vorrebbe inserire un giocatore milanista nell’accordo. Il Milan però non vuole privarsi di Bennacer e Theo Hernandez, i due giocatori osservati da Leonardo. Attenzione anche alle sirene provenienti da Torino. In caso di addio di Dybala, i bianconeri potrebbero puntare su Icardi come alternativa a Morata da mettere al fianco di Ronaldo. Non solo il sogno Icardi, Gazidis ha dato il via libera ad un gran colpo per gennaio: ecco la lista di Maldini per puntare alla Champions! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA