Calciomercato Milan – Svolta a sorpresa: “Il Milan chiuderà l’affare a gennaio!”

Calciomercato Milan – Svolta a sorpresa: “Si firma nei prossimi giorni”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Natale si avvicina e il Milan vuole far trovare regali importanti a mister Pioli sotto l’albero. Le priorità sono i rinnovi. Tre giocatori essenziali della squadra, come Gigio Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, hanno i rispettivi contratti in scadenza a giugno 2021. Di conseguenza, c’è il rischio di perderli a parametro zero. Ecco perché la società meneghina ha pigiato il piede sull’acceleratore. Il pericolo di perdere a costo zero pedine fondamentali nello scacchiere rossonero va assolutamente scongiurato. Non è un caso che Maldini e Massara mercoledì abbiano incontrato Gordon Stipic, agente del fantasista turco. Il colloquio, come lo stesso procuratore ha dichiarato, è stato positivo e nei prossimi giorni ci saranno altri contatti.

Un incontro proficuo dunque, anche se non ancora risolutivo. L’obiettivo del Milan, però, è quello di mettere nero su bianco il rinnovo di Calhanoglu entro fine dicembre e le possibilità di riuscirci sono concrete. A riferirlo è Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset intervenuto ai microfoni di TMW: “Calhanoglu rinnova? A questo punto penso proprio di sì. Entro la fine del 2020 si tenterà di chiudere. Il Milan ha provato a vedere se c’erano giocatori simili sul mercato, ma a parità di ruolo ci sarebbero investimenti onerosi da fare. Nell’incontro con Stipic sono state spese parole di stima da Maldini nei confronti di Calhanoglu. Il Milan si fida della crescita del suo numero 10 sul campo”.

La volontà è quindi quella di proseguire assieme, soprattutto perché il turco e il suo procuratore sembrano aver abbassato le pretese economiche. Attualmente la loro richiesta è di circa cinque milioni di euro a stagione, mentre il Milan si è spinto a proporne quattro. La distanza tra domanda e offerta c’è ancora, ma si è ridotta notevolmente. Questo è un passo fondamentale verso l’accordo, nella speranza che arrivi nel giro di dieci-dodici giorni. Il club rossonero vuole dunque seguire la via della continuità per alimentare il proprio progetto, di cui Hakan Calhanoglu è una colonna portante. >>>Mentre si prova a chiudere per Calhanoglu, Maldini ha pronto un mercato da urlo. Ecco cinque grandi difensori che possono arrivare subito a gennaio! <<<