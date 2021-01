Calciomercato Milan – È sfida al Napoli per il colpo da 15 milioni

Calciomercato Milan – Sfida al Napoli per il colpo da 15 milioni!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan è alle prese con il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Una trattativa difficile e forse iniziata un po’ in ritardo anche per il Covid. Il desiderio di entrambe le parti è quello di continuare il matrimonio, ma la sola volontà non basta. Infatti è noto come il vero problema sia puramente economico: 5 milioni la richiesta, 3,5 bonus compresi l’offerta. Maldini e Massara sono in continuo contatto con l’agente del turco, consci che il numero 10 rossonero può firmare già con il suo prossimo club. Un rischio che la dirigenza rossonera è pronta a correre. La volontà è infatti finire la stagione con il re degli assist del campionato.

PIANO B – Qualora però non dovesse arrivare la fumata bianca sul rinnovo del turco, dalle parti di via Aldo Rossi si sta cercando un possibile sostituto. Tra i preferiti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c’è il gialloblu Mattia Zaccagni, autore di un’ottima prima parte di stagione con 4 gol e altrettanti assist. Al momento non è stata ancora imbastita una trattativa, ma tra le tante chiamate con Tony D’Amico, d.s. dei veneti, per il giovane Lovato (i veneti hanno rifiutato un’offerta da 5 milioni + Duarte) non si può escludere che non si sia parlato anche classe 1995.

LE RIVALI – L’ottima stagione di Zaccagni però ha attirato anche altri club: le due società romane, i cugini e quello di Aurelio de Laurentiis. E proprio i partenopei secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sarebbero in pole position: “Non c’è nulla con il Milan per Zaccagni, nonostante tante voci non c’è alcuna proposta rossonera o un interesse concreto mostrato al Verona. Il vero club che lo vuole è un altro. La società che si sta attivando è il Napoli che si è mosso per bloccarlo adesso in vista di giugno, una sorta di operazione alla Rrahmani. L’offerta che ha in mente il Napoli è da 8/9 milioni di euro, bloccando Zaccagni da ora per il prossimo anno con un impegno morale. Palla al Verona, il Napoli ci prova”. Parole confermate anche dal giornalista Ciro Venerato e Nicolò Schira.

VALUTAZIONE – Il presidente dei gialloblu Setti e Tony d’Amico valutano Zaccagni intorno ai 15 milioni. Una cifra destinata a lievitare. Soprattutto se il classe ’95 dovesse continuare a incantare con le sue ottime prestazioni e la convocazione in Nazionale per l’Europeo. La certezza, forse l’unica, è che Zaccagni, salvo offerte irrinunciabili, finirà la sua stagione a Verona. >>> E proprio in queste ore viene svelata la grande lista del mercato di gennaio di Maldini: “Cinque nomi per un Milan da Scudetto!” <<<