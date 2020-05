Calciomercato Milan – Sette nomi caldissimi: Gazidis ribalta tutto clamorosamente!

Calciomercato Milan Sette nomi caldissimi per il futuro

CALCIOMERCATO MILAN – L’AD rossonero Ivan Gazidis è al lavoro per il Milan del futuro. Il progetto milanista subirà una sterzata drastica, iniziata già due mesi fa. L’addio di Boban ha aperto la strada al nuovo board, comandato dallo stesso Gazidis. Le posizioni di Maldini e Ricky Massara sono in bilico, ma non è da escludere che possano rimanere a Milanello. Indipendentemente dal loro futuro, però, ciò che cambierà sarà la rosa. E cambierà drasticamente. Ci sono sette nomi caldissimi sulla lista di Gazidis, ecco tutti i nomi che potrebbero lasciare Milanello: >>>VAI ALLA LISTA<<<