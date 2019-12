Calciomercato Milan, ultim’ora: arriva una notizia che sembra incredibile

Calciomercato Milan

Chi lo avrebbe mai detto? Eppure, a quanto pare, è vero. Sulla questione legata al possibile (e secondo alcuni molto probabile) trasferimento di Zlatan Ibrahimovic al Milan, sono arrivate delle notizie che lasciano per certi versi, davvero senza parole. Sì, perchè stando a quanto riportato da TuttoSport – infatti – adesso sarebbe proprio il calciatore, a mettere in dubbio sé stesso. Secondo quanto viene riportato dalla stessa fonte, infatti, l’ex giocatore – fra le altre – di Barcellona e Manchester United, non sarebbe così convinto di poter essere determinante nel momento in cui dovesse accettare la proposta del Milan e quindi di tornare in Serie A. Tutto questo, però, ora avrebbe generato una reazione da parte dei rossoneri abbastanza netta.

Secondo TuttoSport infatti, la pazienza del Milan sarebbe al limite. Non sembra un caso infatti che i rossoneri, stando a tutte le notizie di calciomercato di questi ultimi giorni, si stiano guardando intorno valutando altre ipotesi per rinforzare un attacco che non ha bisogno solo di personalità o di nomi ma anche di concreto peso a livello fisico e non solo. Dunque, ecco che adesso le posizioni potrebbero ribaltarsi. Con il Milan che se non dovesse ricevere risposte chiare, entro qualche giorno potrebbe abbandonare clamorosamente la pista Ibrahimovic – che rimarrebbe con i suoi dubbi, senza Milan – per puntare altrove. E’ chiarissimo infatti, come i rossoneri – non solo per l’attacco – stiano lavorando a diversi nomi che a gennaio potrebbero provocare un vero e proprio scossone >>> VAI ALLA LISTA DI MERCATO COMPLETA