Calciomercato Milan – “Maldini lo riporta in Italia”: che colpo rossonero!

Calciomercato Milan – Maldini prova a riportarlo in Italia

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan ha battuto anche la Sampdoria a Marassi, ottenendo l’ottavo successo in campionato e conservando cinque punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Un rendimento a dir poco straordinario, che permette di cullare il sogno Scudetto. La squadra rossonera, infatti, non può più nascondersi. Ventisei punti totalizzati su trenta a disposizione. Otto vittorie, due pareggi e neppure una sconfitta. I numeri dimostrano che la banda di Stefano Pioli è una concorrente credibile nella lotta al titolo. Proprio per questo la società meneghina è intenzionata ad intervenire sul mercato, permettendo all’attuale organico di rafforzarsi ulteriormente.

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Pioli durante il prossimo mercato. Maldini e Massara seguono con interesse la situazione di Antonio Rudiger, in uscita dal gennaio. Sul tedesco è forte anche l’interesse del suo ex club la Roma. Secondo quanto riportato dal Daily Mail nelle ultime ore un top club lo starebbe valutando. Si tratta del Barcellona. I catalani sono anche loro alla ricerca di un centrale dopo l’infortunio di Gerard Pique. I rossoneri sarebbe stati vicino al difensore tedesco già nell’ultimo calciomercato estivo, anche se poi tutto si fermò alla sola trattativa.

Lo ha confermato, indirettamente, Rudiger stesso un paio di mesi fa: “Ho avuto un paio di offerte interessanti nelle ultime settimane di mercato. C’era la possibilità di andare a giocare in prestito, in modo da avere più minutaggio, ma per la mancanza di tempo l’affare non si è concretizzato. Anche io ho detto no, non ero pronto a mettere tutto in valigia perché ero stato escluso un paio di volte”. Ora, secondo il Daily Mail, le cose sarebbero cambiate. Secondo il quotidiano inglese i Blues avrebbero deciso di cedere a gennaio il classe 93′ e su di lui ci sarebbe l’interesse concreto di Roma e Barcellona. Il Milan invece, concentrato su altri obiettivi, osserva la situazione. >>>E parte col botto il mercato di gennaio rossonero: Maldini ha deciso, fatti fuori tre giocatori e il Milan incassa 25 milioni! <<<