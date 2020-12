Calciomercato Milan – Ribaltone Real: “No Brahim Diaz, al Milan arriverà lui!”

Calciomercato Milan – Ribaltone Real, che occasione per il Milan!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Nonostante nelle ultime tre presenze, contro Fiorentina, Celtic e Sampdoria, abbia tutt’altro che brillato, resta positiva questa prima parte di stagione per Brahim Diaz. Arrivato nell’ultima finestra di mercato in prestito secco dal Real Madrid, è già sceso in campo quattordici volte con la maglia rossonera fra Serie A ed Europa League. Il suo bottino è di quattro reti e un assist. Rendimento che non sta passando inosservato, soprattutto a Madrid. La società guidata da Florentino Perez, che detiene il cartellino di Brahim, segue con grandissimo interesse le prestazioni del classe 1999. Non solo, ma stando al portale spagnolo ‘Don Diario’, le Merengues avrebbero già deciso di riportare Brahim alla base la prossima estate.

Per il Milan sarà quindi difficilissimo convincere il Real a cedere il giocatore. La speranza di Maldini è di prolungare il prestito di un anno, inserendo l’opzione di riscatto. Formula che, però, non piace alla dirigenza madrilena. Prende sempre più corpo, quindi, l’ipotesi che a fine stagione il Milan e Brahim Diaz si saluteranno. Tuttavia, il sostituto potrebbe arrivare proprio dal Real. Sempre secondo ‘Don Diario’, l’obiettivo di Florentino è quello di riprendere Brahim per sopperire alla partenza di Isco Alarcon. Quest’ultimo, infatti, ha già fatto sapere di voler cambiare aria l’anno prossimo. Una delle società a lui interessate è proprio il Milan.

La concorrenza di certo non manca, tanto che sullo spagnolo avrebbero puntato gli occhi anche Agnelli e Paratici. Ciononostante, alla luce degli ottimi rapporti che intercorrono fra Milan e Real, testimoniati dagli affari di mercato concretizzati nelle ultime sessioni, la società meneghina potrebbe godere di una corsia preferenziale. L’ingaggio che il Milan garantirebbe a Isco è sicuramente inferiore a quello che altri club sarebbero disposti ad offrire, ma il progetto rossonero potrebbe affascinare il trequartista. All’ombra del Duomo Isco ritroverebbe anche Theo Hernandez, con cui ha giocato proprio a Madrid. Inoltre, non è da trascurare la presenza di Paolo Maldini, spesso decisiva nel convincere i calciatori. Il direttore tecnico rappresenta un’arma in più per il Milan in sede di calciomercato e l’affare Theo Hernandez ne è una dimostrazione. >>>Ma intanto la società ha pronto il piano per il mercato di gennaio: ecco le tre mosse di Maldini da 25 milioni! <<<