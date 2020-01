Calciomercato Milan – Pioli ne caccia ufficialmente tre: ecco il nuovo Milan!

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Serviva un grande successo ed è arrivato alla Sardegna Arena. Con lo zampino di Leao e Ibra il Milan sbanca Cagliari e trova nuove certezze. Solidità che arriva anche grazie alle scelte, molto coraggiose, di Stefano Pioli. L’allenatore rossonero ha deciso di segnare un nuovo inizio per il Milan, facendo fuori diversi protagonisti. Prestazioni indecorose e successive voci di mercato spingono la società a prendere delle nuove decisioni. Proprio le scelte di Pioli di fatto danno il via a un triplo movimento di mercato in casa rossonera. Tre big infatti sono stati definitivamente bocciati e ora sono sul mercato, con Maldini che è pronto a tutto pur di cederli entro la fine di gennaio: >>>VAI ALLA LISTA<<<