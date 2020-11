Calciomercato Milan – Pioli lo ha fatto fuori: sarà addio al 100%

Calciomercato Milan – Pioli lo ha fatto fuori

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Pioli ha parlato. Bisogna lasciarsi alle spalle la brutta prestazione contro il Lille. Il Milan ha già dimostrato di avere le carte in regola e adesso vuole tornare a vincere. Il match di domani contro il Verona è molto importante. Non solo per quanto riguarda la classifica ma soprattutto dal punto di vista emotivo. Il gruppo ha già dimostrato di essere solido e compatto. Maldini sta lavorando per provare a renderlo ancor più competitivo. Il direttore tecnico rossonero potrebbe regalare all’allenatore emiliano un innesto in difesa direttamente a gennaio. Per uno che arriva (o arriverà, si spera), c’è uno che è pronto ai saluti.

La permanenza di Mateo Musacchio in rossonero continua ad essere in bilico. L’infortunio non ha di certo aiutato l’argentino e il club sembrerebbe non volergli rinnovare il contratto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a giugno o direttamente a gennaio, le strade delle due compagini si divideranno. Ovviamente qualora non dovessero arrivare offerte nella prossima sessione di mercato, il calciatore lascerebbe Milanello a parametro zero. Il ragazzo classe ‘90 sembrerebbe essere uscito dai piani del club che sarebbe già sulle orme del suo sostituito.

Più volte vi abbiamo parlato della famosa "lista di Maldini". Sul taccuino del dirigente rossonero, uno tra Lovato, Kabak, Tomiyasu e Milenkovic potrebbe essere preso d'assalto direttamente a gennaio. Il club rossonero ha ancora a disposizione parte del tesoretto dell'ultima sessione di mercato e Maldini ha tutte le intenzioni di volerlo investire. Il centrocampo e il reparto offensivo sono stati abbondantemente rafforzati. Adesso tocca alla retroguardia. Pioli ha fatto le sue richieste. Vedremo se saranno esaudite.