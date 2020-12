Calciomercato Milan – Pioli lo ha fatto fuori: lascia il Milan per 15 milioni!

Calciomercato Milan – Pioli lo ha fatto fuori!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Durante il mercato di gennaio del 2020 il Milan decise di rivoluzionare la propria fascia destra: Suso al Siviglia, Castillejo promosso sul campo e come rincalzo il giovane sconosciuto Saelemaekers. Un giocatore arrivato all’ombra del Duomo in prestito dall’Anderlecht da perfetto sconosciuto. Un prestito oneroso da 3,5 milioni e un riscatto, esercitato il primo luglio, da 3,7. Nei primi sei mesi il belga, in tutte le competizioni, ha collezionato 15 presenze, 1 gol e 1 assist: un bottino di tutto rispetto. Eppure il ragazzo è arrivato a Milanello un po’ per caso, come si evince dalle parole di Maldini a DAZN:

“Il colpo Saelemaekers stato frutto del nostro scouting, non conoscevo Alexis. Noi cercavamo un terzino destro in quel momento lì, o uno che in previsione un giorno potesse giocarci. Abbiamo visto questo ragazzo che giocava a destra, a sinistra, come terzino, da numero dieci, con un’intensità tale che dopo che gli dai la palla lui c’è“.

La poliedricità di Saelemaekers, capace di giocare come terzino, esterno e ala su entrambe le fasce, ha da subito affascinato Pioli che, in estate, ha pensato di rimpiazzare uno tra Calabria e Conti proprio con il belga ma, complice anche le ottime prestazioni del primo, il tecnico rossonero ha deciso di lasciarlo nel ruolo di vice Castillejo. Ma partita dopo partita Saelemaekers ha superato lo spagnolo nelle gerarchie di Pioli diventando un vero e proprio intoccabile. Merito dei2 gol e 3 assist in stagione, in 15 presenze. A pagare l’esplosione del belga è soprattutto l’ex Villarreal che spesso è stato relegato in panchina.

Castillejo fin'ora è sceso in campo appena 12 volte da inizio anno collezionando appena 1 gol e 1 assist. Pioli, in tante occasioni, gli ha anche preferito i giovanissimi Brahim Diaz e Hauge. L'avventura in rossonero sembra essere arrivata alla fine. Nonostante in Italia il classe '95 non sia più nelle grazie di Pioli, in Spagna continua ad essere apprezzato: Siviglia e Atletico Madrid sarebbero pronte a prendere il ragazzo. Il Milan per cederlo chiede 15 milioni di euro. Una cifra non altissima che permetterebbe a Maldini e Massara di aumentare il proprio tesoretto per il difensore centrale e il vice Ibrahimovic.