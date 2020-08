Calciomercato Milan, Pedullà dà l’annuncio: “Presto l’incontro per chiudere”

Calciomercato Milan, stavolta ci siamo: Alfredo Pedullà ha dato l’annuncio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Come vi abbiamo più volte sottolineato in questi giorni, il calciomercato del Milan sta veramente entrando nel vivo. Settembre da questo punto di vista sarà un mese di fuoco, con i dirigenti rossoneri che andranno a chiudere molte operazioni di mercato, sia in uscita che soprattutto in entrata. E per una di queste – forse la più clamorosa ed importante – sarebbe già in arrivo la tanto attesa fumata bianca. Sì, stavolta ci dovremmo essere per davvero: Sandro Tonali è pronto a sbarcare a Milano per vestire la casacca rossonera. La conferma è arrivata anche dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che, tramite il suo profilo Twitter, ha annunciato: "Tonali, solo Milan: presto incontro per chiudere. I nerazzurri hanno comunicato di tirarsi completamente fuori. Perfetta la tempistica rossonera per un grande colpo. Conte ha dato altre indicazioni e non c'entrano solo le cessioni da fare". Altri aggiornamenti sono arrivati anche dal sito del giornalista, Alfredopedulla.com, dove si può leggere: "E' accaduto che il vertice con Conte di lunedì scorso ha cambiato completamente le carte in tavola, lo stesso Conte che con Tonali aveva anche parlato e per i nerazzurri era una priorità. Ora, non soltanto le cessioni ma anche la necessità di puntare su profili diversi (da qui l'assalto, sul punto di concretizzarsi, a Kolarov, Vidal nel mirino eccetera) ha messo i nerazzurri in una posizione di stand-by che nelle ultime ore è diventata rinuncia pressoché definitiva. […] La strategia del Milan è stata perfetta nell'assicurarsi un centrocampista di grande valore, la proposta di 10 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto più 5 di bonus è una base che diventerà decisiva. Il Milan alzerà i bonus, troverà comunque un accordo con Cellino (presto summit con il Brescia, stavolta alla presenza del manager Bozzo per le intese definitive e non ci saranno intoppi). […] Oltretutto un grande colpo per il Milan: Tonali è il presente e il futuro con Bakayoko sempre nel mirino e smanioso di tornare in rossonero".