Calciomercato Milan – Manca solo l’ok di Elliott: “Ecco il bomber da 30 milioni”

Calciomercato Milan – Colpo in attacco, ecco quanto serve per il nuovo gioiellino

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La dirigenza rossonera è sempre alla ricerca di nuovi talenti, con cui rinforzare la rosa. Magari già a gennaio, per riuscire a centrare l’obiettivo Champions League o addirittura il sogno scudetto. Un colpo in difesa, ma anche in attacco. un vice Ibrahimovic, in grado di non far rimpiangere lo svedese e allo stesso tempo di crescere sotto ‘la sua ala protettiva’. Compito non semplicissimo, Maldini e Massara dovranno scandagliare per bene il mercato alla ricerca del profilo adatto. Chi dovrebbe far spazio al nuovo arrivo è Lorenzo Colombo, il giovane attaccante potrebbe lasciare il Milan in prestito, a gennaio, in modo da potersi fare le ossa e tornare poi a Milanello con la nuova stagione. La dirigenza del club meneghino però avrebbe già individuato la punta che fa al caso suo.

Lo avevamo già riportato, Donyell Malen è entrato nella ‘lista dei desideri’ della squadra rossonera. La punta olandese è uno dei tanti nomi accostati al Diavolo nell’ultimo periodo, ma il profilo del ragazzo ha stregato gli osservatori del Milan. L’olandese sembra essere il preferito per quanto riguarda il rinforzo nel reparto offensivo. Il problema maggiore però è la valutazione che fa il PSV Eindhoven del suo calciatore: 30 milioni di euro, secondo quanto riporta il portale calcomercato.com. Valutazione alta per la sessione invernale, potrebbe però giungere in aiuto del Diavolo l’agente del calciatore: Mino Raiola. I contatti con il ‘super procuratore’ e la società meneghina, in questo periodo, sono molto frequenti, quasi febbrili.

Sul tavolo ci sono i rinnovi di Gigio Donnarumma, Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic. Senza dimenticare che Raiola cura gli interessi anche di Marcus Thuram, altro obiettivo di mercato del Milan. Tra i vari discorsi ovviamente potrebbe rientrare anche Donyell Malen. La dirigenza rossonera e l’agente sicuramente ne parleranno. Resta da capire se il PSV Eindhoven abbasserà le sue pretese o se, invece, sarà disposto ad aprire alla possibilità del prestito. Non solo Malen, è stata svelata proprio in queste ore la strategia del Milan. Tre grandi colpi per un mercato di gennaio da favola! >>>LEGGI LA NOTIZIA