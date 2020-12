Calciomercato Milan – L’agente a sorpresa: “Maldini lo vuole ad ogni costo”

Calciomercato Milan – L’agente conferma: “Il Milan ha grande stima di lui”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – George Gardi, intermediario per l’affare. che potrebbe portare Ozan Kabak al Milan, è stato intervistato da Tutto Mercato Web in modo da capire meglio (oppure qualcosa in più) cosa sta succedendo nel contesto della trattativa tra il club rossonero, il turco ed eventuali concorrenti. “Kabak è – afferma l’operatore di mercato – un professionista ed è a disposizione del club. Se lo Schalke dovesse ritenerlo indispensabile per la salvezza, allora sarà a disposizione. Altrimenti quel che posso garantire è che non è vero, come stato ventilato, che Ozan abbia espresso alcuna preferenza per uno o per un altro campionato. Quel che posso dire è che del Milan ha grande stima”.

Non c’è però, solo il Milan su Kabak dello Schalke 04. Il difensore infatti è uno dei preferiti dei rossoneri, in vista della prossima sessione di mercato. Secondo talkSPORT però ci sarebbe ance il Liverpool di Jurgen Klopp sul giocatore. Anche i Reds infatti sono alla ricerca di centrale per gennaio. Il club inglese, sempre secondo la fonte, avrebbe intenzione d proporre uno scambio con Divock Origi. Il Diavolo quindi dovrà affrettare le sue manovre se vuole portare il giocatore in fora alla squadra tedesca a Milanello. Il rischio è quello di veder sfumare il suo arrivo sul più bello, dopo tante voci e un lungo inseguimento, che dura dalla scorsa sessione estiva di mercato.

La società tedesca ha calato le richieste per il classe 2000, adesso vorrebbe circa 20 milioni di euro per lasciarlo partire e spera si scateni un’asta tra i due club già citati e il Manchester United, altro sodalizio che vorrebbe portare il giocatore in Inghilterra. “Di Ozan si parla da anni ma è solo un 2000. E’ normale che un giocatore di questo tipo, con questo profilo, abbia certi accostamenti ma non c’è nessun preaccordo con nessun club”. >>> E dopo l’ultima vittoria in campionato arriva la conferma: “Ecco il piano di gennaio, tre grandi colpi per il sogno Scudetto!” <<<