Calciomercato Milan – In Inghilterra esplode la notizia: “Maldini batte così lo United!”

Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: Maldini sfida lo United!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il radar della dirigenza rossonera continua a cercare talenti in Ligue 1. E’ proprio nel campionato francese, infatti, che il Milan sta monitorando il maggior numero di calciatori in ottica mercato. Geoffry Moncada, capo scout del club meneghino, conosce benissimo il torneo transalpino e ha segnalato diversi nomi a Paolo Maldini e Frederic Massara. Com’è noto, il principale obiettivo per la difesa è Mohamed Simakan, centrale classe 2000 dello Strasburgo. La trattativa sta andando avanti e si sta avvicinando sempre di più alla chiusura. La fumata bianca è molto vicina e potrebbe arrivare già la prossima settimana.

Anche a centrocampo, però, il Milan cerca occasioni di mercato, a maggior ragione davanti alla possibile cessione di Rade Krunic. Quest’ultimo piace molto a Genoa e Torino. Anche per la metà campo interessa un calciatore francese: Boubakary Soumaré. Classe 1999, gioca nel Lille e in questa stagione ha affrontato proprio il Milan, nella doppia sfida nel Girone H d’Europa League. Mediano alto quasi due metri, abile a fare da schermo davanti alla difesa e a recuperare il pallone. Non garantisce un gran contributo in fase realizzativa, come dimostra l’unico gol segnato in ottantanove presenze col Lille dal 2017 ad oggi, ma dà copertura, sostanza e fisicità al centrocampo. Stando però a quel che riferiscono in Inghilterra, la concorrenza non manca.

Come riporta infatti il tabloid The Sun, sulle tracce di Soumaré ci sarebbe anche il Manchester United, tanto da aver già iniziato a sondare il terreno, allacciando i primi contatti. Si prospetta quindi una sfida di mercato fra il Milan e i Red Devils. Il Lille non vorrebbe privarsi dei suoi pezzi pregiati a gennaio, ma se arrivassero offerte molto allettanti si siederebbe al tavolo delle trattative. Sarà inoltre fondamentale la volontà del giocatore, che da parte sua potrebbe spingere verso il trasferimento per fare il salto di qualità. Non è da escludere, infine, che il Milan provi ad acquistare Soumaré in questa sessione di mercato, accettando però di lasciarlo al Lille per i prossimi cinque mesi. In questo caso, la dirigenza rossonera potrebbe decidere di tenere Krunic sino al termine della stagione. >>> E proprio in queste ore viene svelata la grande lista del mercato di gennaio di Maldini: “Cinque nomi per un Milan da Scudetto!” <<<