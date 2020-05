Calciomercato Milan – Nelle ultime ore arriva la conferma: “Gazidis lo porta a Milanello”

Ultime News Calciomercato Milan

CALCIOMERCATO MILAN – Si accende la trattativa tra il Milan e Ralf Rangnick. L’allenatore tedesco, in queste ore, è uscito ufficialmente allo scoperto. In un intervista rilasciata in Germania il tecnico ha confermato i contatti con il Milan: “C’è stato un interessamento con il Milan, ma col Coronavirus ci sono state altre cose da considerare, oltre a pensare se Ralf Rangnick fosse l’uomo giusto per loro o viceversa. Dipende sempre dal club, ma non sono interessato agli aspetti finanziari. Per me si tratta di aver una certa influenza, che non c’entra col potere, anche se in certe situazioni ne hai bisogno per portare avanti certe cose. Mi ricordo i primi giorni al Lipsia: non c’erano fisioterapisti, i dottori andati, nessun tecnico. E la stagione avrebbe dovuto iniziare in due settimane. Servono decisioni rapide, prima ho ingaggiato Alex Zorniger, poi andai a Lipsia e assunsi due nuovi fisioterapisti e due nuovi dottori in cinque ore. Alexander Sekora mi raccomandò gli altri. Se dovessi pensare teoricamente di dover andare da qualche altra parte, dovrei poter fare le cose in questa maniera”. E Gazidis fa esplodere quest’oggi l’ambiente rossonero con una decisione definitiva: cinque big lasceranno Milanello a fine stagione! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA