Calciomercato Milan – Massara ci mette la faccia: sarà lui il vice Ibra!

Calciomercato Milan – Massara ha scelto il vice Ibra

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Il Milan è la rivelazione del campionato: un primo posto inaspettato da molti, addetti ai lavori compresi. La squadra di Pioli ha un buon undici di partenza con delle eccellenze come Gigio Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. A loro si aggiungono vere e proprie sorprese come Simon Kjaer, Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers. Maldini e Massara sono riusciti a creare quel mix tra esperti e giovani promettenti, realizzando il diktat del fondo Elliott e dell’A.D. Ivan Gazidis.

La rosa del Milan non è ancora completa e alcune mancanze si sono palesate nelle ultime settimane con la positività dei vari Ibrahimovic, Gabbia e Duarte. Per quanto riguarda la difesa la dirigenza rossonera è ancora alla ricerca del nome giusto, mentre per l’attacco è stato individuato il vice Ibra. Daniel Maldini e Lorenzo Colombo promettono bene, ma sono ancora troppo giovani per reggere da soli l’attacco del Milan e le pressioni che ne derivano. Inoltre Pioli vorrebbe un giocatore già pronto come vice Ibrahimovic.

Secondo quanto riportato da L'Équipe, il prescelto sarebbe il francese Florian Thauvin dell'Olympique Marsiglia. Il contratto dell'attaccante è in scadenza a giugno 2021, ma la dirigenza transalpina non sembra essere intenzionata a rinnovare il classe '93. Il 27enne è il pupillo del d.s. Massara che lo voleva già in precedenza alla Roma, ma non sarà facile per il Milan ingaggiare il francese ex Newcastle, sul quale c'è anche l'interesse di Leicester e Napoli. Maldini e Massara sono in continuo contatto con gli agenti del giocatore e sarebbero pronti a chiudere l'operazione con l'OM sulla base di 4 milioni pur di aver Thauvin a Milanello fin da inizio gennaio.