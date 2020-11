Calciomercato Milan – Maldini mette sul piatto 15 milioni: primo colpo a gennaio

Calciomercato Milan – Maldini mette sul piatto 15 milioni ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il mercato non dorme mai. Lo sanno bene i club, gli agenti e i giocatori stessi. Una frase fatta ma che ben sanno gli operatori di mercato. Proprio per questo il Milan è al lavoro, oramai da tempo, per cercare e trovare i giusti rinforzi e provare a bruciare sul tempo le altre possibili pretendenti. E proprio per questo Maldini ha iniziato a intensificare i rapporti con le società, quantomeno per registrarsi come interessati su un giocatore. Sicuramente la rosa di Pioli accoglierà nel mercato di gennaio un nuovo difensore centrale, obiettivo bucato durante l’estate: Kabak, Lovato e Milenkovic i preferiti ma al momento solo uno di loro vestirà la maglia rossonera.

Kabak e Milenkovic sono i due profili che piacciono di più. Anche perché, rispetto a Lovato, i due sono più pronti ma sulla bilancia del bilancio, hanno un costo decisamente superiore rispetto all’italiano. Sia ben chiaro il centrale gialloblù piace a Maldini tanto da aver dichiarato che il giocatore rientra tra quei giocatori “attenzionati”. Un’attenzione sul classe 2000 che gli stanno riservando anche altri club come i bianconeri e nerazzuri. Per questo motivo Maldini e Massara dovranno studiare nei minimi dettagli l’operazione Lovato. Due i rischi: il primo che altri club possano battere i rossoneri. Il secondo che le ottime prestazioni del classe 2000,testimoniate anche dalla convocazione Under 21, possano far lievitare il prezzo.