Calciomercato Milan – “Maldini offre 40 milioni”: a gennaio il colpo da Champions!

Calciomercato Milan – Offerta ufficiale da 40 milioni

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il mercato del Milan condotto da Paolo Maldini e Ricky Massara ha regalato a Stefano Pioli molti giocatori. Su tutti Dalot, Hauge, Diaz, Tonali. E i frutti si vedono: i rossoneri sono primi in classifica e lo sono da imbattuti. Eppure gli uomini mercato di via Aldo Rossi avrebbero voluto consegnare al proprio tecnico una squadra più completa. Non è un segreto che il Milan ha due vuoti importanti: un vice Ibrahimovic e un difensore centrale che possa far rifiatare uno tra Kjaer e Romagnoli.

In estate c’è stato un vero e proprio casting per la difesa con molti giocatori sondati e trattati. E’ il caso di Takehiro Tomiyasu del Bologna, Kristoffer Ajer del Celtic, German Pezzella e Nikola Milenkovic della Fiorentina e Ozan Kabak dello Schalke 04. Tutti sono stati molto vicini a vestire la maglia rossonera, ma nessun club voleva cedere i propri gioielli. L’unica certezza è che a gennaio i rossoneri sferreranno un altro attacco per uno dei difensori.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Milan avrebbe individuato il rinforzo giusto per il mercato di gennaio. Il prescelto è il serbo Nikola Milenkovic e il club di via Aldo Rossi avrebbe presentato anche un’offerta alla viola da 10 milioni per il prestito oneroso dalla durata di un anno e mezzo con riscatto obbligatorio da 30 milioni. A indicare il centrale agli uomini mercato rossoneri, lo stesso tecnico Stefano Pioli che lo ha già allenato durante l’esperienza in toscana. Il club di Rocco Commisso ci pensa ma non accetta ancora attendendo rilanci dei bianconeri e dei cugini. Senza dimenticare che il contratto di Milenkovic scadrà a giugno 2022 e, al momento, la trattativa per il rinnovo procede a rilento. E proprio in queste ore si svela il piano di Maldini e Gazidis per gennaio. Quattro cessioni e tesoretto da 50 milioni, i tifosi ora sognano la Champions! >>>LEGGI LA NOTIZIA