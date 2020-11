Calciomercato Milan – Che colpo di Maldini: battuti Marotta e Paratici!

Calciomercato Milan – Maldini beffa Marotta e Paratici

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Milan-Hellas Verona è stata la gara di Matteo Lovato, il giovane difensore gialloblù sta disputando un ottimo inizio a stagione ed è finito sul taccuino di molti club. Tra questi ci sono anche i rossoneri, che sono pronti a sfidare la concorrenza per arrivare al giocatore, già a gennaio. Il Milan ha potuto osservarlo, sicuramente con attenzione. Il classe 2000 ha procurato un ingenuo rigore su Kessie che ha condizionato fortemente la sua prestazione, per il resto il uso lavoro è stato più che sufficiente, specie guardando a come si era messa la partita: quasi 90 minuti di Milan in attacco.

“Lovato è un giocatore molto interessante, giovane, ha una struttura importante, i giocatori giovani e forti sono sempre attenzionati. Ci piace molto, ma purtroppo non siamo i soli a gradirlo” ha dichiarato Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, nel pre del match di ieri. Sicuramente le due società ne avranno parlato, iniziando a sondare il terreno per eventuali cifre. Si parla di circa 15 milioni di euro, anche se il tutto è ancora abbastanza in divenire. È molto probabile, infatti, che Lovato possa comunque restare a Verona fino a giugno, in modo da fare esperienza ed acquisire fiducia; il suo ruolo naturale è quello di centrale, mentre ieri a San Siro ha agito a destra nella difesa a 3, dimostrando qualche lacuna.

L'attesa, dal punto di vista tecnico, può essere la strategia di migliore, ma sul mercato bisognerebbe muoversi in fretta. Paratici e Marotta, infatti, hanno messo anche loro gli occhi sul difensore classe 2000 e c'è il pericolo che il costo del cartellino possa aumentare. In questo momento, comunque, la valutazione del calciatore non può superare i 15 milioni di euro, ma se dovesse continuare sulla strada intrapresa in queste prime giornate si potrebbe assistere ad un notevole rialzo in stile Kumbulla.