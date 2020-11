Calciomercato Milan – Maldini ha deciso: sarà lui il colpo di gennaio!

Calciomercato Milan – Di difensori se ne intende. A Maldini il ragazzo piace tantissimo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – È servita un’ottima prestazione del miglior Lille per riportare il club rossonero con i piedi per tera. La squadra di Pioli aveva ormai spiccato il volo. Tutto ruotava a meraviglia. L’ultima sconfitta risale al lontano 8 marzo. Il Milan non si ricordava più quale sensazione si provasse nel perdere un match: “è un sentimento che non conoscevamo più da tanto tempo”. Queste le parole del tecnico emiliano all’apertura della conferenza stampa post partita di ieri sera. Puntare il dito è inutile. Pioli lo sa. È altrettanto vero, però, che due clamorosi errori della sua retroguardia sono stati decisivi.

Prima Romagnoli, poi Donnarumma. Per l’ennesima volta, il centrale rossonero non è stato impeccabile. Il penalty fischiato ai francesi è stato molto generoso. Un calciatore della sua esperienza, però, non dovrebbe neanche lontanamente simulare un movimento del genere nella propria area di rigore. Gigio nell’occasione del tiro dalla distanza che ha portato i francesi a siglare il 2-0, avrebbe potuto decisamente fare qualcosa in più. Massara e Maldini hanno assistito al match con molta attenzione. Adesso è chiaro anche a loro. Serve un rincalzo in difesa e serve il prima possibile.

La coppia Kjaer-Romagnoli ha dimostrato di funzionare a meraviglia.24 risultati utili consecutivi non si raggiungono per caso.Il turnover però è necessario anche in difesa. Ecco perché i due dirigenti rossoneri hanno già stilato una lista dei possibili centrali che potrebbero arrivare a Milano direttamente a gennaio. In cima troviamo il nome del solito Nikola Milenković. Il 23 enne della Viola piace molto a Maldini. Il costo del suo cartellino ruota attorno ai 25 milioni di euro. Secondo quanto riportato da La Nazione, portarlo a Milano non sarà facile ma neanche impossibile. Anche il Manchester United e il Tottenham sono sulle sue tracce. Il tempo passa. Gennaio si avvicina. Adesso tocca al serbo decidere quale sarà il suo futuro. Il Milan però non si farà trovare impreparato, se Milenkovic sceglierà la Premier Maldini ha già pronta l’alternativa: ecco tutti i nomi sul taccuino del direttore tecnico rossonero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA