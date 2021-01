Calciomercato Milan – Sorpresa in queste ore: Maldini fa saltare tutto, è furioso!

Calciomercato Milan – Salta l’operazione di Maldini!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – A poche ore dal fischio d’inizio del match di Coppa Italia cambiano radicalmente i piani del mercato rossonero. Maldini, Massara e Gazidis da diverse settimane sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Servono rinforzi al Milan, lo sa la società e lo ha sottolineato anche il tecnico milanista. Acquisti che potrebbero arrivare in ogni reparto, anche se diverse situazioni si stanno complicando. Una, in particolare, sembrava fatta e invece in queste ore è cambiato tutto.

Stiamo parlando, inevitabilmente, di Mohamed Simakan. Il difensore centrale dello Strasburgo è da oltre un mese il grande obiettivo di Maldini. I rossoneri stavano parlando con il club francese da diverso tempo, imbastendo una trattativa sulla base di 15-17 milioni di euro. La società transalpina, nonostante questa operazione, ha deciso di schierare Simakan negli ultimi match di campionato. Il rischio di un infortunio era dietro l’angolo, e proprio così è stato con il difensore centrale che è andato ko nelle ultime ore. Sembrava uno stop legato proprio alla trattativa con il Milan, e invece l’infortunio di Simakan è molto più serio e grave del previsto.

Il difensore centrale francese deve stare ai box almeno due mesi. Un ko che, a questo punto, costringe il Milan a rinunciare a Simakan nel mercato di gennaio. Questo ha fatto infuriare Maldini, che aveva individuato nel difensore centrale francese il perfetto rinforzo per il reparto arretrato milanista. Non è da escludere un nuovo tentativo dei rossoneri in estate, ma adesso la società deve cambiare obiettivi per gennaio. E attenzione anche a una possibile soluzione interna per il Milan, con Kalulu e Gabbia che potrebbero restare le principali alternative per la difesa milanista. >>> E Maldini prova a stupire tutti con un clamoroso colpo di scena: tre colpi low cost per un gennaio da urlo! <<<