Calciomercato Milan – Maldini esplode dopo la Samp: cacciati subito in 4!

MILAN NEWS – Che Ibra non bastasse per risolvere i problemi del Milan era evidente a tutti. Che la squadra rossonera fosse messa così male però non se lo aspettava neanche Maldini. Zlatan non sarà sicuramente al 100%, ma si sarà reso conto di quanto sia difficile per lui avere palloni giocabili. Un’evidente carenza di qualità che preoccupa moltissimo, da abbinare a un atteggiamento totalmente sbagliato. Tutto ciò ha portato alla rabbia della società rossonera, che ora pensa alla rivoluzione. Qualcuno parla di Pioli, ma Maldini e Boban hanno capito che il problema non è la guida tecnica. Le enormi delusioni di diversi giocatori sono ormai sotto gli occhi di tutti. E la rivoluzione partirà già nelle prossime ore, con 4 giocatori che sono pronti a dire addio: >>>VAI ALLA LISTA<<<