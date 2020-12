Calciomercato Milan – Maldini sogna il colpo da 40 milioni: un gioiello a gennaio

Calciomercato Milan – Sogno da 40 milioni per l’attacco!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La campagna acquisti di gennaio si avvicina e il Milan sta preparando le sue mosse per recitare un ruolo da protagonista. Per la difesa, reparto su cui il club intende concentrare i suoi sforzi maggiori, sembra esser già stato blindato Ozan Kabak, ventenne centrale turco in forza allo Schalke 04. Tuttavia, Paolo Maldini e Frederic Massara pensano anche al Milan che verrà, pianificando i colpi da provare a centrare nella sessione estiva di mercato, per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione. Stando a quel che riferisce il ‘Daily Mail’, la dirigenza meneghina starebbe monitorando con grande interesse uno dei principali talenti della Bundesliga.

Secondo il tabloid britannico, infatti, nel mirino rossonero sarebbe finito Leon Bailey, ala classe 1997 del Bayer Leverkusen. La società tedesca lo ha acquistato nel gennaio del 2017, prelevandolo dal Genk. In Germania ha segnato 31 reti in 131 presenze. In questa stagione ha già messo a referto 7 gol e 6 assist fra campionato ed Europa League. Il suo rendimento, però, ha attirato l’interesse di moltissimi club europei, fra cui Manchester United, Tottenham, Arsenal e Paris Saint-Germain. La concorrenza quindi non manca. Il Bayer Leverkusen lo valuta attorno ai 40 milioni di euro, ma il rischio è che a giugno si scateni una vera e propria asta.

Il Milan dovrà quindi giocare d’anticipo, sfruttando anche gli ottimi rapporti che intercorrono col Bayer Leverkusen. Dopo l’affare Calhanoglu del 2017, infatti, i due club hanno stretto un buon legame in chiave mercato, nonostante a capo del Milan vi fossero una proprietà e una dirigenza diverse rispetto a quelle attuali. Inoltre, a fine stagione il Diavolo potrebbe fare cassa con la cessione di Samuel Castillejo. Lo spagnolo, nelle ultime settimane, ha senza dubbio aumentato il livello del suo rendimento, ma resta comunque un candidato alla partenza in vista di giugno. Dal suo eventuale trasferimento il Milan otterrebbe un bel gruzzoletto, utile per provare a strappare Bailey al Leverkusen. >>>E dopo la partita con il Parma arriva la notizia: “Il ginocchio di Gabbia va ko, Maldini deve prendere un difensore a gennaio. Cinque nomi nella lista per il colpo da 20 milioni!” <<<