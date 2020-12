Calciomercato Milan – Maldini prepara il blitz di gennaio: “Servono 20 milioni”

Calciomercato Milan – Maldini prepara il blitz da 20 milioni!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’interesse del Milan per Matteo Lovato è concreto, difensore centrale dell’Hellas Verona. Lo confermò anche Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, prima del match tra Milan ed Hellas Verona di un mese fa: “Lovato? E’ un giocatore molto interessante, giovane, ha una struttura importante, i giocatori giovani e forti sono visionati, non da noi purtroppo”. A gennaio il Diavolo cercherà di arrivare al giovane calciatore di mister Juric, che sembra essere il preferito della dirigenza, per costo ed età. Il Corriere dello Sport ha riportato come il giovane centrale possa essere il rinforzo per gennaio, nonostante da più parti si scriva che il primo obiettivo per rinforzare la difesa a disposizione di Pioli sia Ozan Kabak, centrale turco classe 2000 (coetaneo di Lovato) in forza allo Schalke04.

Gli ottimi tra il suo agente e il Milan, metterebbero proprio i rossoneri in un’ottima posizione in vista della prossima sessione invernale, quando dovrebbe arrivare la fumata bianca. In questo caso Paolo Maldini e Frederic Massara, direttore sportivo rossonero e autore del colpo Simon Kjaer, riuscirebbero a strappare il giocatore a Paratici, altra squadra interessata al ragazzo e l’Hellas Verona, invece, realizzerebbe una plusvalenza. Visto il suo arrivo in gialloblù, a fronte di un investimento da 500 mila euro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, la valutazione del cartellino del calciatore, 20 milioni di euro, sia attualmente troppo alta per il Milan. I rossoneri infatti sono sempre alla ricerca di un difensore per gennaio, ma il gialloblù si allontana da Milanello. Attualmente la pista che porta a Kabak dello Schalke sembra essere più conveniente. Il Diavolo quindi non sembra essere disposto ad accontentare le richieste del presidente Setti, per il suo giocatore. Al momento Lovato resta una suggestione. >>>E proprio in queste ore arriva la notizia: “Ecco altri 15 milioni per il mercato, Maldini si scatena a gennaio!” <<<