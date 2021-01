Calciomercato Milan – Blitz definitivo di Maldini: colpo da 17 milioni!

Calciomercato Milan – Blitz definitivo da 17 milioni!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Ad una sola partita dalla matematica (e virtuale) conquista del titolo di Campione d’Inverno, il Milan si coccola i suoi primati tenendo ben alta l’attenzione sia sul campo che sul mercato: non su vuol lasciare nulla d’intentato. L’idea è di rinforzare ulteriormente un organico che sta già facendo cose eccezionali. E’ vero che la banda Pioli sta dimostrando di poter competere per lo Scudetto anche così, ma è altrettanto vero che nella seconda parte di stagione ci saranno moltissime partite ravvicinate da disputare. La società meneghina vuole quindi dire la sua nella campagna acquisti, per ampliare la rosa a disposizione, rendendola ancor più competitiva con innesti di qualità e prospettiva. Il primo reparto ad essere rinforzato in questo mese di gennaio sarà la difesa.

La dirigenza sembra ormai aver fatto la propria scelta. In cima alla lista dei desideri c’è il nome di Mohamed Simakan, centrale francese classe 2000 in forza allo Strasburgo. Salvo colpi di scena, sarà lui il rinforzo difensivo per la squadra di Pioli. Nella scorsa sessione di mercato lo Strasburgo ha fatto muro fino alla fine, trattenendo il giocatore. Adesso, però, la situazione è ben diversa. La società transalpina ha bisogno di fare cassa e Simakan spinge per approdare in Serie A, nonostante l’inserimento degli ultimi giorni del Lipsia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha messo sul tavolo ormai da qualche giorno: 14 milioni di euro + 3 di bonus.

Simo abbastanza vicini alla chiusura, con le richieste dello Strasburgo che si stanno evidentemente ammorbidendo. Il Milan, comunque, segue contemporaneamente anche altri profili per la difesa; secondo quanto riferisce, infatti, Telefoot, il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Loïc Ba, difensore centrale classe 2000 del Lens. Il preferito e il più probabile futuro rossonero è, ad oggi, Mohamed Simakan. >>> E Maldini prova a stupire tutti con un clamoroso colpo di scena: tre colpi low cost per un gennaio da urlo! <<<